19.12.2016 - 02:02 Uhr Owens Handballer auf Platz drei

Handball - Bezirksliga: TSV Owen (gelb) -TSV Denkendorf (blau)

Ein 37:33-Heimsieg gegen den TSV Denkendorf hat dem TSV Owen in der Handball-Bezirksliga gestern Abend den Sprung auf Platz drei in der Tabelle beschert (ausführlicher Bericht in der Dienstagsausgabe).Foto: Markus Brändli​