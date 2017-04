Siegesserie  ist gerissen

Kreisliga B6 Unterlenningen muss nach 15 Erfolgen erstmals Federn lassen.

Lenningen. Der TV Unterlenningen hat sich in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 6, nach zuvor 15 Siegen in Folge mit einem Unentschieden zufriedengeben müssen und damit erstmals wieder Punkte abgegeben. Gegen den TSV Beuren kam der TVU nicht über ein 3:3 hinaus. Bis zur 50. Spielminute hatten die Unterlenninger wie der sichere Sieger ausgesehen, dann gelang dem Beurener Spieler Lamin Sanneh innerhalb von nur fünf Spielminuten ein lupenreiner Hattrick. Mit einer tollen Moral gelang dem Spitzenreiter drei Minuten vor Schluss doch noch der wichtige Ausgleichstreffer. Der Tabellenzweite, die TG Kirchheim, nutzte die Gunst der Stunde und verkürzte durch einen 3:1-Sieg gegen den TSV Schlierbach den Abstand auf zwei Zähler. Dem TSV Jesingen II gelang auch gegen das Schlusslicht VfB Neuffen II nicht der erste Heimsieg in dieser Saison. Es gab eine empfindliche 2:6-Niederlage.

TV Unterlenningen - TSV Beuren 3:3 (1:0): 1:0 Daniel Deuschle (17.), 2:0 Kevin Rieke (48./Foulelfmeter), 2:1, 2:2, 2:3 Lamin Sanneh (50., 54., 55.), 3:3 Kevin Rieke (87.)

TG Kirchheim - TSV Schlierbach 3:1 (1:0): 1:0 Amadou Ba (12.), 2:0 Amadou Minteh (55.), 3:0 Abubacarr Sibi (70.), 3:1 Rossano Antonucci (90.)

SV Nabern II - TSV Ötlingen 0:4 (0:1): 0:1 Dominik Lepadusch (17.), 0:2 Marc Laier (68.), 0:3 Eigentor Emanuel Nasgowitz (74.), 0:4 Marc Laier (84.)

TV Neidlingen II - SF Dettingen II 1:4 (1:2): 0:1 Pascal Bischof (5.), 0:2 Julian Jäschke (28.), 1:2 Marc Hepperle (38.), 1:3 Christian Renz (48./Handelfmeter), 1:4 Julian Jäschke (52.)

SGM Ohmden/Holzmaden II - TSV Oberlenningen 2:1 (1:0): 1:0 Lukas Heiland (35.), 1:1 Dzenan Licina (82.), 2:1 Timo Euchner (86.)

TSV Jesingen II - VfB Neuffen II 2:6 (2:5): 0:1 Matthias Weiß (3.), 1:1 Calvin Clewes (20.), 1:2, 1:3 Holger Hasenöhrl (20., 21.), 1:4 Dennis Widmaier (23.), 1:5 Holger Hasenöhrl (43.), 2:5 Eigentor Nicholas Schneider (44.), 2:6 Maximilian Wohlfart (86.)