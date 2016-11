01.12.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Sportregion Frauen sind Thema des Jahres 2017

Stuttgart. „Frauen im Sport“ lautet das Jahresmotto 2017 der Sportregion Stuttgart. Insgesamt zwölf Projekte sind in diesem Zusammenhang geplant, unter anderem auch ein Videoprojekt, eine Lauf-Aktion und eine Podiumsdiskussion, bei der es um die Frage gehen wird, wie die Zahl der Frauen in Ehrenämtern gesteigert werden kann. Diese Veranstaltung findet am Weltfrauentag (8. März) in der Kirchheimer Stadthalle statt.pm

1www.sportregion-stuttgart.de