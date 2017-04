07.04.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | TTC: Heimrecht in der Relegation

Tischtennis 2. Liga: TTC Frickenhausen-TSV Bad Königshofen , Trainer Derd Soos, Coach, Cehfcoach

Frickenhausen. Das Los hat es gut gemeint mit dem TTC Frickenhausen: Das Relegationsturnier um den letzten Platz in der zweiten Tischtennis-Bundesliga in zehn Tagen findet im Neuffener Tal statt. „Das ist eine tolle Sache, endlich haben wir auch mal Glück“, jubelte TTC-Manager Jürgen Veith, als ihm Patrick Festel, Spielklassenleiter der 2. und 3. Bundesliga, die frohe Kunde telefonisch von der DTTB-Zentrale in Frankfurt am Main überbracht hatte.

Der TTC hat nun also am Ostermontag, 17. April, ein Heimspiel und kann in eigener Halle den Klassenverbleib endgültig perfekt machen. Gegner sind TuS Celle (Vizemeister der 3. Liga Nord) und der Süd-Zweite Neckarsulmer SU. Gespielt wird um 10, 14 und um 18 Uhr nach dem Modus jeder gegen jeden. Die einzelnen Paarungen stehen noch nicht fest.

Dass in Frickenhausen während der Osterferien überhaupt gespielt werden kann, hielt Veith zunächst gar nicht für möglich, zumal eine Woche später die Leistungsschau stattfindet. „Durch die Unterstützung von Bürgermeister Simon Blessing und seinen Mitarbeiterinnen können wir jetzt aber doch spielen“, freut sich Veith.uba