Tischtennis Notzingen sucht Senioren-Meister

Notzingen. Am kommenden Samstag und Sonntag finden in Notzingen die baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften im Tischtennis statt. Dabei erwartet der ausrichtende TTC Notzingen-Wellingen 145 Teilnehmer zwischen 40 und 80, die sich in allen Altersklassen jeweils im Einzel, Doppel und Mixed messen. Spielbeginn in der Sporthalle in Notzingen in der Jahnstraße ist an beiden Tagen jeweils um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung bewirtschaftet.pm