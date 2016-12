TurnGala gefällt

Unterhaltung Die TurnGala verbucht den erwarteten Erfolg.

Stuttgart. „Das war ein toller Auftakt für unsere Tour durch Baden-Württemberg“, freute sich Jörg Hoppenkamps, der Geschäftsführer der STB Marketing und Event GmbH, „hier findet jeder sein Highlight.“ In der Tat: Bei der Premiere der TurnGala in der mit 1 200 Zuschauern restlos ausverkauften Deutenberghalle in Villingen-Schwenningen feierte das Publikum alle Beteiligten mit „La Ola“, rhythmischem Händeklatschen und frenetischem Beifall. „Der Abend beflügelt uns und gibt den nötigen Kick“, befand denn auch SWR-Moderator Michael Branik.

Der führte bereits zum zehnten Mal durch das zweieinhalbstündige Programm der „internationalen Show aus Turnen, Gymnastik, Sport“. Bis einschließlich 15. Januar folgen noch 19 weitere Vorstellungen. pm