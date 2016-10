Vorspeise Köln, Nachspeise Essen

Basketball Kirchheims Zweitligabasketballer gewinnen Heim- und Auswärtspartie am Doppelspieltag gegen Köln und Essen und stehen auf Tabellenplatz zwei.

Vor heimischer Kuiisse gegen Köln zweitbester Kirchheimer mit 17 Punkten, in Essen mit 14 Zählern dritterfolgreichster Ritter: Carrington Love. Foto: Tanja Spindler

Nach dem 88:72-Sieg zum Heimspielauftakt am vergangenen Freitag gegen Köln folgte ein 81:79-Erfolg gestern Abend in Essen. Ein Verzweiflungswurf von Tim Koch mit Ablauf der Spielzeit fand dabei sein Ziel und sicherte den Körbjägern zwei weitere Punkte und vorläufig den zweiten Tabellenplatz.

Gegen Essen starteten die Ritter hoch konzentriert, gingen schnell 8:2 in Führung. Anschließend entwickelte sich ein Spiel, das der neutrale Zuschauer als zäh beschreiben würde. Essen verfehlte teilweise leichteste Korbleger und Kirchheim vertändelte ein ums andere Mal den Ball. Die Teckstädter verwalteten gekonnt den Vorsprung und gingen mit einer 19:14 Führung in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Schwaben dann das Tempo. Neuzugang Preston Medlin, der in den ersten beiden Saisonspielen zumeist blass geblieben war, zeigte nun sein Können und erzielte wichtige Punkte. Aggressiv zogen die Knights in die Zone der Essener, die nun häufig foulten, was die Kirchheimer zu einfachen Punkten von der Linie nutzten. In die Halbzeitpause ging es beim Stand von 42:29.

Doch Essen zeigte mit Beginn der zweiten Halbzeit vollen Einsatz und Kampfgeist. Angeführt vom umtriebigen Chris Alexander verkürzten die Gastgeber den Rückstand und kämpften sich immer wieder heran. Die Knights nahmen den Kampf an – so entwickelte sich ein rasantes, kampfbetontes Spiel, das weiterhin geprägt war von vielen Fehlern auf beiden Seiten. Die Hausherren witterten ihre Chance, und im Schlussabschnitt sollte sich der Kampfgeist auszahlen.

Mit einer Zwölf-Punkte-Führung in die letzten zehn Minuten gestartet, fiel der Ritteroffensive nichts mehr ein. Ganze sechs Zähler wanderten im vierten Viertel auf das Konto der Ritter. Bei den Baskets ragte nun Chris Alexander heraus, der Punkt für Punkt erzielte und selbst die wildesten Würfe aus vollem Lauf oder aus der Ecke traf.

Das große Zittern begann. Die Kirchheimer hatten bei noch einem Punkt Vorsprung und knapp 20 Sekunden Ballbesitz. Doch anstatt sich foulen zu lassen, versuchte Center Andreas Kronhardt einen Korbleger, der misslang. Beim anschließenden Kampf um den Ball foulte der Ritterkapitän Alexander. Dieser ging an die Linie und verfehlte einen Freiwurf. Den Schlusswurf verfehlten die Essener.

Es ging in die Verlängerung. Carrington Love übernahm nun Verantwortung und erzielte wichtige Treffer für seine Mannschaft. Doch Essen konterte. Wieder der bärenstarke Alexander erhöhte auf 79:78. Noch wenige Sekunden zu spielen. Preston Medlin dribbelte sich fest und fand Tim Koch. Dieser fackelte nicht lange und setzte zu einem schwierigen Wurf an – und traf zum umjubelten Sieg. „Es war ein schwieriges Spiel. Essen hat stark gekämpft und unglaubliche Moral bewiesen. Wir haben gut dagegen gehalten und ebenfalls Kampfgeist und Glaube gezeigt“, so Kirchheims Trainer Michael Mai.cs