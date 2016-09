21.09.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Williams kommt an Bord

Zwei Testspiele, davon ein Sieg und eine äußerst knappe Niederlage. Dazu Personalwechsel innerhalb der Mannschaft – viel los bei den Knights.

Künftig für Kirchheim am Ball: Jonathon Williams trägt ab sofort das Knights-Trikot. Foto: Tanja Spindler

Kirchheim. Die schlechten Nachrichten vorweg: Am Sonntag verloren die Korbjäger in Ehingen nach Verlängerung mit 96:99. Dabei traten die Kirchheimer im Vergleich zur Heimniederlage vor rund zwei Wochen deutlich verbessert auf, als es gegen die Ehinger eine deutliche Niederlage gegeben hatte. „Wir haben uns gesteigert. Vor allem in der Offensive wird es von Tag zu Tag besser. Unsere Verteidigung hat aber noch Nachholbedarf“, analysierte Trainer Michael Mai. Mit 28 Punkten wurde Jonathon Williams Topscorer der Partie. Unterstützung erhielt er vom immer besser auftretenden Tim Koch, der 25 Punkte erzielte.

Bereits zuvor hatte Williams einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterzeichnet. Der US-Forward kommt vom Ligakonkurrenten Hamburg Towers ins Schwabenland. Mit zwölf Punkten und fünf Rebounds konnte Williams im Hamburger Dress bereits in der Vorsaison auf sich aufmerksam machen. „Ich freue mich sehr auf Kirchheim. Schon als ich hier angekommen bin, hat es mir sehr gut gefallen. Die Leute im Club haben mich toll empfangen, und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Jetzt möchte ich der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein“, so Williams.

Ebenfalls wieder im Kader stand der zuletzt verletzte Aufbauspieler Carrington Love. Nach nur einer Trainingseinheit erzielter er gegen Ehingen zehn Punkte und verlieh dem Ritterspiel Struktur und Stabilität. Hingegen nicht mehr im Kader steht Prince Obasi. Nach den Verpflichtungen von Seth Hinrichs und Williams entschieden die Kirchheimer Verantwortlichen, dass der Try-out-Vertrag nicht verlängert wird. „Wir mussten uns schweren Herzens dazu entscheiden, mit Prince nicht zu verlängern. Er ist ein vorbildlicher Profi und ein toller Typ, aber nachdem sich die Möglichkeit ergeben hatte, Jonathon Williams unter Vertrag zu nehmen, mussten wir eine Entscheidung treffen, “ erklärt Trainer Michael Mai den Schritt. Nicht mehr im Kader ist auch Ernest Hassell, dessen Vertrag ebenfalls nicht verlängert wurde

Das zweite Testspiel des Wochenendes fand in der heimischen Sporthalle Stadtmitte gegen Pro-B-Ligist Nördlingen statt. Mit 93:76 setzten sich die Kirchheimer durch und zeigten bereits phasenweise verbesserte Ansätze. „Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Abläufe drin haben. Die vielen Verletzungen und Wechsel haben den Prozess erschwert. Wir hoffen, dass wir jetzt erst einmal von Verletzungen verschont bleiben und dass Brian Wenzel bald zurückkommt“, sagte Trainer Mai.

Zum ersten Zweitligasaisonspiel müssen die Kirchheimer am Sonntag nach Dresden zu den Tirans reisen. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Das Spiel wird per Livestream unter www.kirchheim-knights.de übertragen.cs