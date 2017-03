24.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Einklang mit der inneren Uhr

Kirchheim. Bei einem Vortrag der Familien-Bildungsstätte Kirchheim geht es am Montag, 27. März, um 19 Uhr um das Thema „Im Einklang mit der inneren Uhr“. Woher weiß man - ohne Uhr und Wecker - wann Zeit zum Aufstehen oder zum Schlafen ist? Die Referentin geht der Frage nach, ob der moderne Lebensstil überhaupt noch im Einklang mit dem inneren Lebenstakt ist. Das Geheimnis der inneren Rhythmen werden nähergebracht und Tipps zum Umgang mit der inneren Uhr gegeben.

1 Anmeldungen nimmt die Familienbildungsstätte an, telefonisch unter der Nummer 0 70 21/92 00 10 oder per E-mail an info@fbs-kirchheim.de