22.09.2016 - 02:02 Uhr Musikalisch Begabte aus ganz Deutschland in der Stadthalle

Das CJD-Orchester Die 60 Musizierenden – Schüler, Ehemalige und Mitarbeitende – haben in den vergangenen Jahren viele Konzerte mit anspruchsvollem Programm geboten. Seit 2009 arbeitet das Orchester als reines Jugendorchester mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre. Musikalisch begabte Schüler aus den Einrichtungen des CJD in ganz Deutschland sowie aus ihrem Umfeld musizieren gemeinsam. Damit ermöglicht das CJD den Musikern das Erlebnis, bereits in jungen Jahren in einem Symphonie-Orchester die großen Werke selbst zu spielen. Der Dirigent Christof Harr leitet das CJD-Orchester seit 1997. Er studierte Schulmusik mit Hauptfach Cello und arbeitet regelmäßig mit Jugend- und Projektorchestern. Er ist Schüler von Achim Holub, der als Assistant Conductor des London Philharmonia Orchestra langjähriger Mitarbeiter von John Eliot Gardiner war. Er ist seit 1992 Lehrkraft am Christophorus-Gymnasium Altensteig. Seit 2009 ist er als Dozent bei Meisterkursen für Dirigenten in Graz und London tätig. Die Kita im Doschler Die im Jahr 2013 neu eröffnete Kindertagesstätte bietet mit ihrer Öffnungszeit von 6.30 bis 18.30 Uhr eine Betreuung und Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit an. Da der Bedarf an Kindergartenplätzen weiter wächst, hat das CJD Kirchheim zum neuen Kindergartenjahr weitere 20 Plätze im bestehenden Gebäude ausgebaut. Karten für das Konzert am 24. September um 18.30 Uhr, Einlass 18 Uhr gibt es bis Freitag, 15 Uhr, in der Kita im Doschler oder an der Abendkasse. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Nach Veranstaltungsende sorgt das Küchenteam der Kita für diverse Köstlichkeiten.pm