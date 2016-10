21.10.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Vortrag Mein muslimischer Nachbar und ich

Schlierbach. Am Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr spricht der libanesische Pfarrer Dr. Hanna Josua im evangelischen Gemeindehaus in Schlierbach zum Thema „Mein muslimischer Nachbar und ich“. Sein Anliegen ist es, dass Christen den Glauben der Muslime verstehen. Er selbst studierte in Beirut Politik und Geschichte, in Deutschland und Belgien Theologie. Er ist Pfarrer von drei arabisch-christlichen integrationsorientierten Gemeinden in Süddeutschland und lebt bei Stuttgart. pm